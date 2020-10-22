Тантăш № 40 (4709) 22.10.2020

Çырма вĕренмешкĕн ятарлă курссене çÿрет

Пилĕк çулта кăна-ха Даша, анчах пултарулăхне аталантарма тытăннă та. Çак ÿсĕмрех кĕнеке кăларса тĕлĕнтерчĕ вăл. Юпа уйăхĕнче кун çути курнă «Сказка про кошечку Мурляу» кăларăм — пĕчĕккисем валли.

Дарья Ведяшева Улатăр хулинче пурăнать. Тĕрлĕ енлĕ пултаруллă хĕрачана амăшĕ çитĕнÿ тума хавхалантарать. Унсăрăн епле-ха? Аслисем çул уçса пымасан пултарулăх та, ĕçлес кăмăл та пăчланĕ.

— Хĕрĕм сыпăкпа вулама пĕлтĕрех тытăнчĕ. Унсăр пуçне вăл акăлчан чĕлхине те ăса хывма тăрăшать. Пандемие пула халĕ онлайн мелпе иртеççĕ занятисем. Ытларах чухне сăвă пăхмасăр вĕренме кăмăллать. Кун пек астуса юласлăх аталанать. Ача-пăча искусствăсен шкулне çÿретпĕр, флейта калама хăнăхать, — каласа кăтартрĕ Дашăн амăшĕ Мария Александровна.

Хĕрача тĕрлĕ конкурса хутшăнать. Сăвă каласа, ÿкерчĕк хатĕрлесе тупăшать вăл хăйĕнпе пĕр ÿсĕмрисемпе. Малти вырăнсене йышăнма ĕлкĕрнĕ те. Амăшĕпе библиотекăна çÿреме юратать. Ведяшевсем ачисене аталантарма юриех Шупашкарта хваттер туяннă. Унта аслă ывăлĕ Даниил И.Н. Ульянов ячĕллĕ университетра юриста вĕренет. Даша республика шайĕнчи конкурссене хутшăнать. Чăваш наци, Ача-пăча тата çамрăксен библиотекисене час-часах çÿрет. Улатăртан Шупашкара çÿреме çул инçе çке. Нумаях пулмасть ăна Çемье, юрату тата шанчăклăх кунне халалланă конкурсра çĕнтернĕшĕн Наци библиотекинче кĕнеке парнеленĕ. Кун пек парне унăн чылай. Вĕсене Даша пурне те, сыпăкпа пулсан та, вулать: е кукамăшĕпе, е амăшĕпе. Асли мăнукне сăвă вĕренме те пулăшать.

Ÿкерме юратакан хĕрача ытларах чухне кушаксене сăнарлать. Ытти ачапăча пекех, çак чĕр чуна кăмăллать вăл. Çавăнпах кĕнекинчи сăнарсем те кушаксем. Кашни страници ÿкерчĕкпе пуян. Вĕсене Даша хăй ÿкернĕ. Ырă кăмăллă хĕрачан сăнарĕсем те ырă сăнлă. Кĕнекене пухма, çырма, паллах, амăшĕ пулăшнă. Анчах, асли каланă тăрăх, кăштах кăна. Дашăн ку енчен пултарулăх анлă.

— Мĕншĕн çак ÿсĕмрех пуçларăмăрха ку ĕçе? Ывăлăм хăй вăхăтĕнче питĕ илемлĕ юмах хайланăччĕ. Пĕрре çеç мар. Унăн пултарулăхне вăхăтра çул уçманшăн ÿкĕнетĕп, çавăнпа йăнăша тÿрлетмеллех. Ашшĕ-амăшĕ тумасан кам? Даша ятарласа пĕчĕккисем валли йĕркеленĕ çырма вĕренмелли курссене çÿрет. Çавăнпа кĕнекере манăн пĕр сăмах та çук тесен те юрать, — чунне уçрĕ амăшĕ.

Елена ЛУКИНА.

Маленькие победы в батон твирлинге

Воспитанники студии спортивной хореографии «Крылья» Дворца юношеского и детского творчества под руководством тренера Алины Базуриной успешно выступают на соревнованиях. Детское объединение имеет большой опыт в дисциплинах: чир-данс фристайл, чирмикс, батон твирлинг, роуп-скиппинг и спортивные мажоретки. Недавно коллектив вернулся из г. Москва с Кубка открытия сезона в рамках XII Russian Dance Week с отличными результатами. На прошлых выходных, участвуя в чемпионате и первенстве по Чир спорту города Чебоксары, юные спортсмены тоже вошли в число победителей.

Ученица 4-го класса 1-й школы города Чебоксары Таисия Иванова с 8 лет занимается спортивной хореографией. В кружок ее привела мама. «Таисия с самых ранних лет любила танцевать и уже в садике выступала на сцене. К тому же она очень пластична, поэтому мы решили отдать ее в спортивную хореографию. Помимо танцев, дочь увлекается слаймами, любит снимать видео для социальных сетей, – рассказала мама школьницы Анна Николаевна.

Батон твирлинг – дисциплина, в которой совмещены элементы гимнастики, акробатики, хореографии и жонглирования. Батон – это снаряд, представляющий собой стержень (жезл) с двумя наконечниками. Согласно правилам, он все время должен находиться в движении. Таисия делает заметные успехи в этой дисциплине. 4 октября в Москве в соло WBTF фристайл твирлинге она со своей группой заняла 1 место, а в батон твирлинге по произвольной программе стала 2-ой. Неделю назад, участвуя в чемпионате и первенстве по чир-спорту на родине, тоже показала отличные результаты. В копилке школьницы с каждым годом становится все больше дипломов и медалей, свидетельствующих об успехах в спортивной хореографии.

– Я выступаю в батон твирлинге в номинациях соло, дуэт, группа. Этим видом танцев может заниматься каждый, просто нужно запастись терпением и много тренироваться. В начале у меня получались не все элементы, но благодаря своему тренеру я достигла хороших результатов. С коллективом мы участвуем в разных соревнованиях, побывали в Москве, Йошкар-Оле, собирались в Нижний Новгород. Перед выступлениями я всегда чуть-чуть волнуюсь. Представляю, будто на тренировках, что мне нужно выполнить упражнения правильно, без ошибок, и это мне очень помогает. Исчезает волнение, а победа приносит огромную радость, – делится своими эмоциями юная спортсменка.

Вера ШУМИЛОВА.

Путешествовать — это здорово!

Неделю назад я и подумать не могла, что поеду в такой прекрасный город как Казань. А началось все с того, что мы с бабушкой обсуждали, куда же можно выбраться на выходные. Когда оказались в Казани, первым делом мы поехали в торговые центры.

Красоту Казани невозможно описать! Мы гуляли и я прислушивалась к экскурсоводам, рассказывающим интересные факты про город. Например, узнала, что в Татарстане принято встречать гостей с чак-чаком. Я предложила бабушке купить его, и она не смогла мне отказать. Мы насладились этим сладким деликатесом и отправились смотреть Казанский Кремль. Увидели ту самую Мечеть Кул-Шариф. Мне очень хотелось туда зайти, что я и сделала. Внутри мечети одновременно может находиться полторы тысячи человек, а на примыкающей к ней площади и того больше – 10 тысяч. И даже если предположить, что по каким-то причинам вы не сможете попасть внутрь, разочарованными отсюда точно не уйдете. Это культовое сооружение настолько красивое и выразительное, что увидев его хотя бы раз, невозможно забыть никогда.

А татарская деревня? Тоже восхитительное место! Расположенная в центре Казани татарская деревня «Туган Авылым» сочетает достоинства этнографического музея под открытым небом и развлекательного центра. Жители и гости города имеют возможность погрузиться в сельскую атмосферу и узнать о быте и народных промыслах, не выезжая за пределы мегаполиса.

Мы с бабушкой насладились этой красотой и далее направились на Кремлевскую набережную. Нам удалось погулять, посмотреть на фонтаны и на вечернюю Казань. Попробовали вареную кукурузу с солью и просто катались на качелях, обсуждая наши будущие путешествия и планы. Вечерняя Казань просто восхитительна! Яркие огни, музыка, добрые люди и теплая атмосфера – это то, с чем у меня ассоциируется этот город. Я получила много вдохновения и хороших эмоций. Безумно рада, что смогла посетить его. Путешествовать – это здорово!

Саша САВЕЛЬЕВА, Чебоксары, 30-я школа.

Здоровая и полезная пища

С детишками средней группы «Радуга» мы обсудили вопрос: «Что будет, если питаться одними сладостями?» Многие говорили, что могут испортиться зубы, а кто-то думает, что будет болеть живот. В итоге, поняли, что организму человека нужны: овощи, фрукты, злаки, мучные и молочные продукты. Также малыши узнали о пользе сырых овощей и фруктов и что в них содержится много витаминов.

Ребятишкам прочитали рассказы и сказки о еде. Сделав вывод, что здоровье человека зависит от правильного питания, воспитанники пообещали, что никогда не будут есть немытые фрукты и ягоды и ледяное мороженое.

Луиза ИВАНОВА, воспитатель. Чебоксары, 11-й детский сад.

Стипендиатка Главы Республики

Учащаяся фортепианного отделения Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Филиппа Лукина Чулпан КАМАЛЕТДИНОВА удостоилась именной стипендии Главы Чувашской Республики.

За время учебы Чулпан стала победителем V Международного конкурса «Музыка весны», международного конкурса инструментального исполнительства «Вдохновение музыкой», международного конкурса-фестиваля «Живой родник», республиканского форума «Одаренные дети Чувашии», республиканского конкурса юных пианистов имени Ходяшевых, всероссийского профориентационного смотра-конкурса исполнительского мастерства выпускников образовательных организаций дополнительного образования «Шаг в будущую профессию», республиканского конкурса учащихся фортепианных отделений «Юный виртуоз» и многих других.

Благодаря большим достижениям в учебе и творчестве юная пианистка получила путевку в международный детский центр «Артек» и стала участником XIII творческой смены «Солнечный город». В 2019 году Чулпан была удостоена специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.

Юный шахматист

Воспитанник детско-юношеского шахматного клуба «Дебют» Егор ГЕРАСИМОВ – победитель первенства Чувашии по классическим шахматам в возрастной категории до 13 лет. До этого школьник неоднократно занимал призовые места в первенстве Чувашии по классическим шахматам и был победителем первенства Чувашии по быстрым шахматам. Также, участвуя и в других турнирах, не раз получал первые и вторые места.

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