Указ Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2019 года № 143 «О признании утратившими силу некоторых указов Президента Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 декабря 2019 года № 145 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики 10 декабря 2019 года № 490-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 10 декабря 2019 года № 492-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 10 декабря 2019 года № 493-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 года № 486 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 495 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 498 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2008 г. № 381».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 499 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 501 «Об утверждении Порядка реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Чувашской Республики, контроля за их реализацией».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 502 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства здравоохранения Чувашской Республики и подведомственных ему государственных учреждений Чувашской Республики с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 503 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2013 г. № 536».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 504 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 505 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 506 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 507 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 года № 509 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 года № 510 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2015 г. № 273».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 года № 511 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и городского округа».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2019 года № 512 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2019 года № 514 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 515 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2013 г. № 96».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2019 года № 516 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. № 475».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2019 года № 525 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 527».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 527 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 529 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2011 г. № 596».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2019 года № 1011-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2019 года № 1014-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 года № 1021-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 года № 1022-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 1027-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 1028-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 1029-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 1030-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 1032-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2019 года № 1034-р.
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 декабря 2019 года № 01/06-1280 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 июля 2019 г. № 01/06-822».
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 11 ноября 2019 года № 41-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 17 декабря 2014 г. № 92-од» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 29.11.2019 г., регистр. № 5568).
Приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 22 ноября 2019 года № 234 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения заявок от органов местного самоуправления в Чувашской Республике на проектирование и строительство объектов газификации для включения в сводный перечень мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 29.11.2019 г., регистр. № 5569).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 8 ноября 2019 года № 73-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Выдает удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 29.11.2019 г., регистр. № 5575).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 8 ноября 2019 года № 74-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Проводит аттестацию экспертов, привлекаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 29.11.2019 г., регистр. № 5576).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 227 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 15 февраля 2019 г. № 30» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 04.12.2019 г., регистр. № 5586).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 года № 118-21/в «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике для Общества с ограниченной ответственностью «МВК «Экоцентр» на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 04.12.2019 г., регистр. № 5587).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 15 ноября 2019 года № 164/п «О сроках представления главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, главными администраторами доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики годовой бюджетной отчетности, годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики за 2019 год, месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики в 2020 году» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.12.2019 г., регистр. № 5588).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 15 ноября 2019 года № 165/п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов Чувашской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, месячной и квартальной бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов Чувашской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 2020 году» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.12.2019 г., регистр. № 5589).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 ноября 2019 года № 125 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.12.2019 г., регистр. № 5590).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 3 декабря 2019 года № 604 (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.12.2019 г., регистр. № 5591).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 15 ноября 2019 года № 561 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, о делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 7 октября 2015 г. № 01-07/386» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5592).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 109-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 января 2017 г. № 3-1/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5593).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 99-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 121-30/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5594).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 100-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2017 г. № 68-20/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5595).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 101-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 июля 2017 г. № 36-10/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5596).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 102-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5597).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 103-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 23 января 2018 г. № 7-2/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5598).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 104-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 октября 2017 г. № 57-18/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5599).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 105-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 23 января 2018 г. № 6-2/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5600).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 106-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 81-23/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5601).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 107-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 ноября 2018 г. № 56-29/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5602).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 108-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 октября 2017 г. № 53-17/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5603).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 110-21/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСфера», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5604).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 111-21/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2020-2024 годы» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5605).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 года № 112-21/в «Об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Чебоксары», предназначенной для финансирования программы газификации, для конечных потребителей (кроме населения)» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5606).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 года № 114-21/в «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания города Цивильск» на 2019-2020 годы» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5607).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 года № 117-21/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 января 2018 г. № 1-1/в» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5608).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 ноября 2019 года № 126 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 06.12.2019 г., регистр. № 5609).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 года № 113-21/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭко 21» на 2020 – 2022 годы» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5610).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 года № 115-21/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на транспортировку воды для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению), осуществляющего транспортировку воды на территории Урмарского городского поселения Урмарского района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5611).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 года № 116-21/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 февраля 2019 г. № 4-1/в» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5612).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 18 октября 2019 года № 490 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по получению членами семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с рас ходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5613).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 97-14-21/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 83-30/в» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5614).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 года № 98-14-21/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 100-18-23/в» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5615).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 ноября 2019 года № 01/06 – 1152 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 октября 2017 г. № 01/06-843» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5621).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 9 декабря 2019 года № 231 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 31 марта 2017 г. № 59» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5622).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 2 декабря 2019 года № 119-21/в «Об установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 10.12.2019 г., регистр. № 5623).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 2 декабря 2019 года № 1858 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 659» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 10.12.2019 г., регистр. № 5625).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 624 (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 11.12.2019 г., регистр. № 5629).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» об опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» http://www.chsetgaz.ru) информация о регулируемой деятельности.
Извещение о проведении торгов ООО «СТРОЙ СИТИ» по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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