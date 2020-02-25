Указ Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2020 года № 37 «Об исполняющем обязанности министра труда и социальной защиты Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 38 «Об исполняющем обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 39 «О начальнике Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики – главном государственном инженере-инспекторе Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 40 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 41 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 февраля 2020 года № 42 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 43 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 29 июня 2011 г. № 58»
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 42-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 43-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 44-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 59-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 февраля 2020 года № 63-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 64-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 года № 623 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 1 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2019 г. № 152».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 2 «Об утверждении Порядка расходования средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 3 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2019 г. № 152».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 января 2020 года № 4 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Содействие занятости населения».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 января 2020 года № 5 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2014 г. № 21».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 6 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2019 г. № 18».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 7 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2019 г. № 19».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 11 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 15 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 марта 2013 г. № 114».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 16 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2012 г. № 609».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 17 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2010 г. № 474».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 19 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2014 г. № 171».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 21 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 551».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 22 «О Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Чувашской Республике и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 40 «О распределении в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 1-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 6-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 7-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 8-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2020 года № 12-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2020 года № 23-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2020 года № 26-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 31-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2020 года № 40-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2020 года № 41-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 54-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 62-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 67-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 68-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 69-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 70-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 100-р.
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 5 февраля 2020 года № 21-о «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Передает имущество, находящееся в государственной собственности Чувашской Республики, в безвозмездное пользование» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5780).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 29 «Об утверждении ставок субсидий на развитие животноводства» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.02.2020 г., регистр. № 5781).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 26 «Об утверждении ставок субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 14.02.2020 г., регистр. № 5782).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 27 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 14.02.2020 г., регистр. № 5784).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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