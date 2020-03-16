Указ Главы Чувашской Республики от 10 марта 2020 года № 65 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 89-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 90-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 марта 2020 года № 92-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 марта 2020 года № 93-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 года № 42 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 года № 44 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 554 и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 г. № 620».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 57 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2018 г. № 174».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 58 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2008 г. № 132».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 64 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 86».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 68 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 70 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 527».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 53-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 110-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 111-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 122-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 144-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 149-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 159-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 162-р.
Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям на территории Чувашской Республики.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 83 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 8 августа 2014 г. № 629» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 02.03.2020 г., регистр. № 5789).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 7 февраля 2020 года № 52 «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 26 декабря 2017 г. № 644» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 02.03.2020 г., регистр. № 5790).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 7 февраля 2020 года № 210 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 02.03.2020 г., регистр. № 5791).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 52 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 19 января 2016 г. № 11» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.03.2020 г., регистр. № 5792).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 71 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.03.2020 г., регистр. № 5793).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 72 «О признании утратившими силу некоторых решений Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.03.2020 г., регистр. № 5794).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 12 февраля 2020 года № 6-од «О внесении изменений в служебный распорядок Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 2 июля 2012 г. № 80-од» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.03.2020 г., регистр. № 5795).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 84 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 7 марта 2014 г. № 179» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.03.2020 г., регистр. № 5796).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 219 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 19 сентября 2016 г. № 1901» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.03.2020 г., регистр. № 5797).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 82 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1/91 ЗАО «Хлебокомбинат Петровский», расположенной в центральной части г. Чебоксары по ул. Петрова, 4» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.03.2020 г., регистр. № 5798).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
Комментари хушас