Вести Чувашии, 40 (1713) № 08.10.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2020 года, № 262 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171".
Указ Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года, № 263 "О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 г. № 4".
Указ Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 264 "О внесении изменений в отдельные указы Президента Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 265 "О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 266 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 23 января 2015 г. № 7".
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 448-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2020 года № 457-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2020 года № 458-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2020 года № 460-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 461-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 462-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 463-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 464-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 465-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 466-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 531 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие образования".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 сентября 2020 года № 539 "Об отмене особого противопожарного режима на территории Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 сентября 2020 года № 540 "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 г. № 141".
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 799-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 837-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 839-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 841-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 843-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 844-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 845-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 846-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2020 года № 848-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2020 года № 849-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2020 года № 851-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2020 года № 852-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2020 года № 856-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 октября 2020 года № 866-р.
Результаты выборов Главы Чувашской Республики от 13 сентября 2020 года.
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 7 сентября 2020 года № 234 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 6 сентября 2016 г. № 154" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2020 г., регистр. № 6288).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 196 "О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 9 марта 2017 г. № 68" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2020 г., регистр. № 6289).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 1504 "Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики, разрешения министра здравоохранения Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-сти) (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2020 г., регистр. № 6290).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 8 сентября 2020 года № 270 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2020 г., регистр. № 6291).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 7 сентября 2020 года № 1315 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 7 августа 2017 г. № 1568" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.09.2020 г., регистр. № 6292).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 8 сентября 2020 года № 01-07/534 "Об утверждении порядка уведомления государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.09.2020 г., регистр. № 6293).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 10 сентября 2020 года № 175 "О признании утратившим силу приказа Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 5 марта 2018 г. № 42" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.09.2020 г., регистр. № 6294).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 7 сентября 2020 года № 01-07/527 "О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 8 июля 2015 г. № 01-07/289" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.09.2020 г., регистр. № 6295).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 17 сентября 2020 года № 03/1-03/613 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.09.2020 г., регистр. № 6296).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 2 сентября 2020 года № 266 "О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 31 июля 2017 г. № 202" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.09.2020 г., регистр. № 6297).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 7 сентября 2020 года № 89 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики государственной услуги "Лицензирует заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.09.2020 г., регистр. № 6298).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 10 сентября 2020 года № 242 "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.09.2020 г., регистр. № 6299).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 10 сентября 2020 года № 92 "Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики регионального государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2020 г., регистр. № 6300).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 221 "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и приказа Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 22 апреля 2020 г. № 94" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2020 г., регистр. № 6301).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 7 сентября 2020 года № 52-од "О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 46-од" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2020 г., регистр. № 6302).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 436 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2020 г., регистр. № 6303).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 02-03/95 "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чувашской Республики организациях" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2020 г., регистр. № 6305).
Уведомление ООО «СТРОЙ СИТИ» об отмене торговой процедуры по лоту (квартира, расположенная по адресу: г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 119, кв. 206).
Уведомление ООО «СТРОЙ СИТИ» об отмене торговых процедур по лотам:
– право требования (в многоквартирном жилом доме со встроено-пристроенными помещениями (поз. 6, 6а) в 1 микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск на однокомнатную квартиру № 234),
– право требования (в многоквартирном жилом доме со встроено-пристроенными помещениями (поз. 6, 6а) в 1 микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск на двухкомнатную квартиру № 164).
Уведомление ООО «СТРОЙ СИТИ» об торговой процедуры по лоту (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д. 72).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
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