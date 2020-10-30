Вести Чувашии, 43 (1716) № 30.10.2020

Указ Главы Чувашской Республики "О награждении государственными наградами Чувашской Республики" 21 октября 2020 года, № 277.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 октября 2020 года, № 504-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 октября 2020 года, № 503-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 октября 2020 года, № 497-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 октября 2020 года, № 498-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 октября 2020 года, № 505-рг.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 884-р

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 октября 2020 года, № 501-рг.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 870-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 871-р

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 сентября 2020 года № 541 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2014 г. № 210"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 октября 2020 года № 547 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 октября 2020 года № 548 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 октября 2020 года № 549 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 550 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 880-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 882-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 886-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 887-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 891-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 905-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 879-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 901-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 872-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2020 года № 899-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 904-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 903-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 906-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 909-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 910-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 922-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 914-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 918-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 919-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 920-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 921-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 923-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 924-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 925-р

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 555 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 г. № 314"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 558 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 556 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 557 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 559 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 561 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 560 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2014 г. № 363"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 562 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 августа 2015 г. № 300"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 565 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 г. № 201"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 563 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 октября 2017 г. № 412"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 564 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2006 г. № 223"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 566 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 567 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2006 г. № 82"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 568 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 569 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. № 219"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 570 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июня 2020 г. № 324"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 571 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2000 г. № 215"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2020 года № 936-р

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 572 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2015 г. № 332"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2020 года № 935-р

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 573 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 ноября 2017 г. № 445"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 574 "О конкурсе на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 575 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2017 г. № 305"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 октября 2020 года № 940-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 октября 2020 года № 941-р

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 576 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 577 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 578 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2020 года № 579 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2020 г. № 36"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2020 года № 937-р

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 2 октября 2020 года № 185/п "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 27августа 2019 г. № 122/п и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 13 декабря 2016 г. № 110/п"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 2 сентября 2020 года № 267 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики"

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 21 октября 2020 года № 210-о "О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 28 апреля 2020 г. № 96-о"

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 01-07/625 "Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, разрешения министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)"

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 03\01-03/628 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 27 июня 2017 г. № 03/1-03/523"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2020 года № 580 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2020 года № 943-р

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