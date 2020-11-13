Вести Чувашии, 45 (1718) № 13.11.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2020 года № 286 «О внесении изменений в некоторые указыГлавы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2020 года № 287 «О внесении изменения в Указ ГлавыЧувашской Республики от 12 августа 2020 г. № 208».
Указ Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2020 года № 288 «О награждении государственными наградамиЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года № 289 «О внесении изменений в Указ ГлавыЧувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 160».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года, № 290 «О внесении изменения в Указ ПрезидентаЧувашской Республики от 4 марта 2011 г. № 23».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 531-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2020 года № 535-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от6 ноября 2020 года № 543-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от5 ноября 2020 года № 537-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2020 года № 538-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года № 539-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года № 544-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 октября 2020 года № 584 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 9 июля 2020 г. № 384».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 октября 2020 года № 585 «Об итогах социально-экономического развития Чувашской Республики за 9 месяцев 2020 года и задачах на ноябрь – декабрь 2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 октября 2020 года № 586 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 11 декабря 2019 г. № 539».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 октября 2020 года № 587 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2015 г. № 451».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 октября 2020 года № 588 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 октября 2020 года № 589 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2008 г. № 381».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 октября 2020 года № 590 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Чувашской Республике».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 октября 2020 года № 591 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов,земель лесного фонда на территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 592 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г. № 377».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 593 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 555».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 594 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2008 г. № 384».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 595 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 22 августа 2018 г. № 328».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 596 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 597 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 2 декабря 2008 г. № 361».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 598 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 599 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 11 декабря 2019 г. № 539».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 600 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 23 ноября 2016 г. № 480».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 601 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 27 декабря 2013 г. № 549».
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 21 октября 2020 года № 955-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 21 октября 2020 года № 959-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 октября 2020 года № 964-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 октября 2020 года № 965-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 октября 2020 года № 966-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 октября 2020 года № 967-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 октября 2020 года № 968-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 октября 2020 года № 970-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 27 октября 2020 года № 971-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 октября 2020 года № 975-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 октября 2020 года № 976-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 981-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 октября 2020 года № 982-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 984-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 986-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 987-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 октября 2020 года № 988-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 3 ноября 2020 года № 998-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 5 ноября 2020 года № 1001-р.
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу №3а-145/2020 (УИД21ОS0000-01-2020-000031-55).
Апелляционное определениеЧетвертого апелляционного суда общей юрисдикции по административному делу № 66а-1890/2020(номер дела в суде первой инстанции 3а-145/2020).
Сводная таблицаЦентральной избирательной комиссии Чувашской Республикио результатах выборов Главы Чувашской Республики13 сентября 2020 года.
Сводная таблицаКалининской районной г.Чебоксары территориальной избирательной комиссииоб итогах голосования на территории Чувашской Республики - Чувашии, город Чебоксары, Калининский район на выборах Главы Чувашской Республики 13 сентября 2020 года.
Сводная таблицаЛенинской районной г. Чебоксары территориальной избирательной комиссииоб итогах голосования на территории Чувашской Республики - Чувашии, город Чебоксары, Ленинский районна выборах Главы Чувашской Республики 13 сентября 2020 года.
Сводная таблицаМосковской районной г. Чебоксары территориальной избирательной комиссииоб итогах голосования на территории Чувашской Республики - Чувашии, город Чебоксары, Московский районна выборах Главы Чувашской Республики 13 сентября 2020 года.
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 ноября 2020 года № 01/06-785 «Об утверждении производственной программы государственногоунитарного предприятия «Чувашгаз» Министерства строительства,архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,осуществляющего горячее водоснабжение на территории города ШумерляЧувашской Республики, с использованием источника тепловой энергии,расположенного по ул. К. Маркса, на 2021-2023 годы».
ИзвещениеМинистерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиоб утверждении результатов определения кадастровой стоимостиземельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов,земель лесного фонда на территории Чувашской Республики.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республикиот 14 сентября 2020 года № 722 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 января 2017 г. № 43» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 28.10.2020 г, регистр. № 6364).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 11 сентября 2020 года № 396 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 31 декабря 2016 г. № 648» (зарегистрированГосударственной службойЧувашской Республики по делам юстиции28.10.2020 г, регистр. № 6365).
Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 13 октября 2020 года № 290 «О признании утратившим силу совместного приказаМинистерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики,Министерства экономического развития, промышленности и торговлиЧувашской Республики от 6 июня 2013 г. № 20-д/84» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 29.10.2020 г, регистр. № 6366).
Приказ Министерства физической культуры, спорта и туризма Чувашской Республикиот 6 октября 2020 года № 342 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 29.10.2020 г, регистр. № 6367).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции29.10.2020 г, регистр. № 6368).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 16 сентября 2020 года № 412 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сферах содействия занятостинаселения, ведения централизованного бухгалтерского учета, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции30.10.2020 г, регистр. № 6369).
Приказ Министерства физической культуры, спорта и туризмаЧувашской Республикиот 12 октября 2020 года № 350 «О внесении изменений в приказ Министерства по физической культуре,спорту и туризму Чувашской Республики от 3 марта 2011 г. № 77» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 30.10.2020 г, регистр. № 6370).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 7 сентября 2020 года № 240 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикигосударственной услуги «Принимает и рассматривает ходатайства о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, за исключениемперевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий вземли населенных пунктов, а также случаев, когда такой перевод отнесенк компетенции органов государственной власти Российской Федерации или органов местного самоуправления, и готовит проект решения Кабинета МинистровЧувашской Республики о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую либо об отказе в переводе» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 30.10.2020 г.,регистр. № 6371).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 7 сентября 2020 года № 239 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственнойуслуги «Готовит проекты решений Кабинета Министров Чувашской Республики об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель в целяхобеспечения государственных нужд Чувашской Республики, а также для их использованияв целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации,для размещения инженерных сооружений регионального значения, устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогамирегионального или меж-муниципального значения или устройства примыканий автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в туннелях или об отказе в их установлении, о прекращении публичных сервитутов» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 30.10.2020 г,регистр. № 6372).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 27 октября 2020 года № 306 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 2.11.2020 г,регистр. № 6374).
Приказ Министерства культуры, по деламнациональностей, информационной политикии архивного дела Чувашской Республикиот 9 октября 2020 года № 01-07/634 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по деламнациональностей, информационной политики и архивного делаЧувашской Республики от 14 марта 2011 г. № 01-07/70» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции 2.11.2020 г, регистр. № 6375).
Уведомление АО «Чувашская энергосбытовая компания»о введении ограничения режима потребления (потребитель: Иванов А.Н.).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельностиофициальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
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