Вести Чувашии, 47 (1720) № 27.11.2020

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 ноября 2020 года № 567-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 ноября 2020 года № 570-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 573-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 574-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 575-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 ноября 2020 года № 577-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 606 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 г. № 278».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 607 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 608 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 609 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 610 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 620 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 621 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 629 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 630 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № 1018-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № 1019-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1034-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1038-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1039-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1040-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1043-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за октябрь 2020 года и его результатах.

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-22/2020 от 23.07.2020 г. по административному исковому заявлению Ильина В.Г. и Ильина Д.В. к Кабинету Министров Чувашской Республики о признании недействующим нормативного правового акта.

Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по административному делу № 66а-1985/2020 от 21.10.2020 г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 9 октября 2020 года № 470 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на продовольственные товары детям инвалидов, граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, в возрасте от 14 до 18 лет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2020 г., регистр № 6392).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 250 «О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности в республиканский бюджет Чувашской Республики по неналоговым платежам, поступающим в республиканский бюджет Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2020 г., регистр № 6393).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 02-03/ 119 «О порядке уведомления министра промышленности и энергетики Чувашской Республики (лица, исполняющего обязанности министра) о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2020 г., регистр № 6394).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 02-03/120 «О порядке уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2020 г., регистр № 6395).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 15 октября 2020 года № 292 «Об утверждении порядка списания имущества казны Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2020 г., регистр № 6400).

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 16 октября 2020 года № 61-од «О внесении изменения в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 16 августа 2019 г. № 46-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6403).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 20 октября 2020 года № 01-07/670 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 октября 2019 г. № 514» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6405).

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 16 октября 2020 года № 60-од «О внесении изменений в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 25 февраля 2020 г. № 7-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6406).

Приказ Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 03/1-03/707 «О внесении изменений в приказ Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 28 февраля 2011 г. № 04-13/51» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6407).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 21.10.2020 года № 02-03/118 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий регионального государственного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, при проведении которых не требуется взаимодействие Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и порядка оформления должностными лицами Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики результатов таких мероприятий» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6408).

Приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года № 326 «О признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 19 апреля 2017 г. № 88» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6409).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 12 ноября 2020 года № 220-о «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 марта 2020 г. № 57-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6410).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 10 ноября 2020 года № 215/п «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 9 марта 2011 г. № 27/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2020 г., регистр № 6411).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 29 октября 2020 года № 205/п «Об утверждении Типового (примерного) порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2020 г., регистр № 6412).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 1859 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 4 сентября 2020 г. № 1505» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2020 г., регистр № 6413).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/695 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное двухэтажное здание бывшего общежития духовного училища, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 5» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2020 г., регистр № 6414).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/696 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом (первый этаж – каменный, второй – деревянный), конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 9» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2020 г., регистр № 6415).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 28 октября 2020 года № 388 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2020 г., регистр № 6416).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 ноября 2020 года № 26-21/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 ноября 2018 г. № 55-29/т» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.11.2020 г., регистр № 6417).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 ноября 2020 года № 27-21/т «б установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики потребителям г. Шумерля Чувашской Республики от источника тепловой энергии, расположенного по ул. К. Маркса г. Шумерля Чувашской Республики, на 2021-2023 годы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.11.2020 г., регистр № 6418).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 ноября 2020 года № 28-21/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям г. Шумерля Чувашской Республики от источника тепловой энергии, расположенного по ул. К. Маркса г. Шумерля Чувашской Республики, государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2021-2023 годы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.11.2020 г., регистр № 6419).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 28 октября 2020 года № 1889 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 января 2016 г. № 101» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.11.2020 г., регистр № 6420).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 30 октября 2020 года № 318 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 июня 2020 г. № 135» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2020 г., регистр № 6421).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 2 ноября 2020 года № 320 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 22 июля 2020 г. № 185» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2020 г., регистр № 6422).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/697 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный одноэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 66» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2020 г., регистр № 6423).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/698 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Комплекс Свято-Троицкого монастыря, конец XVI в.: собор Живоначальной Троицы (каменный), 1753 г.; каменный двухэтажный келейный корпус, 1818 г.; каменный двухэтажный корпус трапезной, 1831 г.», «Церковь Серафима Саровского, 1905 г.», «Церковь Сергия Радонежского с приделом в честь иконы Казанской Божией Матери, 1801-1849 годы», расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 22» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2020 г., регистр № 6424).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/699 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное одноэтажное здание торговой лавки, II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 50» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2020 г., регистр № 6425).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года № 325 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр. № 6427).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 28 октября 2020 года № 844 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 3 августа 2016 г. № 852» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр № 6428).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/701 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 73» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр № 6429).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/702 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом (первый этаж – каменный, второй – деревянный), конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 38» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр. № 6430).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/703 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом (первый этаж – каменный, второй – деревянный), конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 4» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр. № 6431).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/703 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 18» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр. № 6432).

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