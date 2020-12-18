Вести Чувашии 50 (1723) 18.12.2020

Указ Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 307 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 308 «О государственной социальной поддержке обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 309 «О государственной социальной поддержке медицинских и иных работников медицинских и иных организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции».

Указ Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 310 «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 28 июля 2003 г. № 77».

Указ Главы Чувашской Республики от 12 декабря 2020 года № 311 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166.

Указ Главы Чувашской Республики от 14 декабря 2020 года № 312 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 313 «О члене Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 603-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2020 года № 606-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 декабря 2020 года № 608-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 декабря 2020 года № 614-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 615-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 619-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 620-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 621-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 674 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 678 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 679 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 684 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 г. № 278».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 685 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 г. № 621».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 691 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 692 «Об утверждении республиканского краткосрочного плана реализации в 2021–2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 693 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 1094-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 1098-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 1100-р.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 декабря 2020 года № 01/06-892 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 декабря 2020 года № 01/06-893 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение на территории Чувашской Республики, на 2021-2025 годы».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 20 ноября 2020 года № 527 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 494» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.11.2020 г., регистр. № 6474).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 ноября 2020 года № 03/1-03/749 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 июля 2014 г. № 03/1-03/281» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.12.2020 г., регистр. № 6480).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № 511 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики государственной услуги «Исполняет функции организатора по выдаче удостоверения «Дети войны» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6481).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 октября 2020 года № 497 «Об утверждении Порядка информирования о положении на рынке труда в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6482).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 29-21/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 ноября 2018 г. № 57-29/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6483).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 30-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 89-30/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6484).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 31-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 ноября 2018 г. № 53-27/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6485).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 32-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 91-30/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6486).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 33-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 сентября 2018 г. № 41-20/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6487).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 34-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 июня 2017 г. № 30-9/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6488).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 35-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 104-31/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6489).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 36-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 ноября 2018 г. № 52-27/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6490).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 37-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 декабря 2017 г. № 124-26/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6491).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 38-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 23 января 2018 г. № 5-2/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6492).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 39-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 ноября 2019 г. № 57-17/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6493).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 41-22/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 сентября 2019 г. № 27-10/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.12.2020 г., регистр. № 6494).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 02-03/230 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2020 г., регистр. № 6495).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 509 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2020 г., регистр. № 6496).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 ноября 2020 года № 218/п «Об организации осуществления отдельных полномочий органов исполнительной власти Чувашской Республики через казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр бухгалтерского учета» (Зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2020 г., регистр. № 6497).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 61-20-22/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2021-2025 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6500).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 40-20-22/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 130-30-32/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6501).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 40-20-22/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 92-18-23/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6502).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 46-22/т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в Чувашской Республике, на 2021 - 2025 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6503).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 43-22/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия «Чистая вода» на 2020 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6510).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 47-22/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 23 января 2018 г. № 10-2/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6517).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 48-22/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 февраля 2018 г. № 14-4/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6518).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 49-22/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 г. № 8-4/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6519).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 50-22/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 ноября 2018 г. № 51-26/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6520).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 51-22/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 г. № 113-21/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6521).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 20 ноября 2020 года № 402 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 декабря 2019 г. № 356» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6522).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 года № 44-22/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6523).

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Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имуществ.

Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии плановой информация на декабрь 2020 года о регулируемой деятельности по подпункту «г» пункта 11 данного постановления на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).

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