Вести Чувашии, 25 (1750) № 09.07.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 25 июня 2021 года № 91 «Об утверждении критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Чувашской Республики и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты».

Указ Главы Чувашской Республики от 26 июня 2021 года № 92 «Об утверждении Положения о порядке согласования и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Чувашской».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 93 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 94 «О признании утратившим силу Указа Главы Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. № 108».

Указ Главы Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 95 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 96 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 97 «О награждении орденом «За любовь и верность».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 288-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 291-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 292-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 293-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 298-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 262 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2021 года № 267 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 233».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июня 2021 года № 268 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 271 «Об Агентстве инвестиционного развития Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 272 «Об Институте территориального развития Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 273 «Об органе исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченном на подачу иска в суд в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 274 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 275 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 277 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 г. № 79».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 279 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2007 г. № 55».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 280 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 283 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2010 г. № 343».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 285 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 286 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 439-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 440-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 443-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 444-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 454-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 565-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 495-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 496-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 510-р.

Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям на территории Чувашской Республики.

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) о фактической информации за июнь 2021 года о регулируемой деятельности.

Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.

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