Вести Чувашии, 28 (1753) № 30.07.2021

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 291 «О программе Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 292 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г. № 158».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 308 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 г. № 718».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 309 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 310 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 311 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 316 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2011 г. № 582».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 323 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 539-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 549-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 551-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 559-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 560-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июля 2021 года № 569-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2021 года № 570-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 580-р.

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 мая 2021 года № 01-05/329 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.07.2021 г., регистр. № 7028).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 261 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2021 г., регистр. № 7030).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 159 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 мая 2017 г. № 121» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.07.2021 г., регистр. № 7032).

Приказ Министерства цифрового развития, информационной поли тики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 7 июня 2021 года № 94 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве цифрового развития, информационной поли тики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Министерства цифрового раз вития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2021 г., регистр. № 7033).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 271 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 сентября 2020 г. № 381» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2021 г., регистр. № 7034).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 71 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2021 г., регистр. № 7035).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 02-03/66 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности автономных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чувашской Республики, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2021 г., регистр. № 7036).

Приказ Министерства цифрового развития, информационной поли тики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 100 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 16 марта 2016 г. № 45 и некоторые приказы Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2021 г., регистр. № 7037).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 6 июля 2021 года № 79 «О конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.07.2021 г., регистр. № 7038).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 01-05/388 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 18 июля 2016 г. № 01-07/283» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.07.2021 г., регистр. № 7040).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 134 «Об утверждении перечня специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, специализированного инвентаря, средств автоматизации, приобретаемых с использованием средств, предусмотренных на развитие перспективных направлений сельскохозяйственного производства» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.07.2021 г., регистр. № 7041).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 135 «Об утверждении формы проекта (бизнес–плана) развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.07.2021 г., регистр. № 7042).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 840 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 13 мая 2010 г. № 758» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.07.2021 г., регистр. № 7044).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 164 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 ноября 2013 г. № 481» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.07.2021 г., регистр. № 7045).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 июля 2021 года № 03-03/388 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 18 февраля 2021 г. № 03-03/65» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.07.2021 г., регистр. № 7047).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» плановой информации на 2021 год о регулируемой деятельности.

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