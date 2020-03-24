ЧЭСК просит клиентов воздержаться от визитов в межрайонные отделения и дополнительные офисы, и воспользоваться интерактивными сервисами для дистанционного взаимодействия. Эти сервисы позволяют решить практически все вопросы без посещения межрайонных отделений и дополнительных офисов компании.

Способы передачи показаний и оплаты начислений:

Личный кабинет клиента на сайте организации ch-sk.ru . В личном кабинете можно передать показания, оплатить услуги, распечатать квитанцию, сформировать заявку на замену прибора учета, оформить заявку на получение платежных документов по электронной почте, посмотреть историю начислений и платежей.

Мобильная версия сервиса «Личный кабинет клиента». Приложение позволяет получить доступ к личному кабинету в любой точке, где есть мобильный Интернет или Wi-Fi. Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 4.1), iOS (начиная с версии 8.0).

Чат-бот в Viber. Отправить данные можно в период с 15 по 25 число круглосуточно, в любое удобное время, в том числе, в праздничные и выходные дни.

По телефону Единого контактного центра (ЕКЦ) 8-8352-36-80-03 (в будние дни - с 8:00 до 17:00, с 15 по 25 число каждого месяца, включая выходные и праздничные дни, - с 8:00 до 21:00). Данные передаются в автоматизированном режиме (без участия оператора) с помощью системы голосового распознавания или кнопочного меню.

По электронной почте или смс-сообщением. Для получения квитанций по электронной почте необходимо:

зайти на сайт компании https://retail.ch-sk.ru/;

на главной странице перейти по вкладке «Частным клиентам»;

зарегистрироваться в «Личном кабинете»;

указать в предложенной форме свои e-mail, ФИО, лицевой счет, адрес, телефон;

в блоке «Направлять по e-mail» установить чек-бокс (галочку) «Ежемесячный счет-извещение».

Для отправки сообщений номера телефонов указаны на сайте компании.

Обращение в «Виртуальную приемную» на сайте ЧЭСК. Сервис позволяет прикрепить к сообщению любые документы, а сопровождающие обращение сотрудники в случае затруднений привлекают к решению проблемы клиента профильных специалистов и руководителей подразделений.

Потребители электрической энергии могут задавать свои вопросы в официальных пабликах компании в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук.

Напоминаем, что оплату по квитанциям ЧЭСК без комиссии можно на сайте компании в личном кабинете, в мобильном приложении, через сервис «Сбербанк-онлайн», а также через устройства самообслуживания (терминалы).

Более подробная информация о дистанционных сервисах размещена на официальном сайте компании в разделе «Это важно». Уточнять информацию можно по телефону контактного центра, через «Личный кабинет» или «Виртуальную приемную».